Доля казахстанских лекарств на рынке составляет менее 20%

Высшая аудиторская палата Казахстана провела аудит министерства здравоохранения и его подведомственных организаций в части обеспечения граждан лекарствами и медизделиями, который выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Они касаются мер господдержки отечественных товаропроизводителей, ценообразования, процессов закупок и логистики, проведения инспекций и оценки безопасности лекарств.

В частности, выявлено, что меры поддержки оказываются без учета приоритетных направлений развития отечественного фармпроизводства и вне зависимости от уровня локализации. Казахстанское сырье при выпуске лекарств практически не используется, а требования к качеству ввозимых компонентов не установлены, сообщили в Высшей аудиторской палате. И в целом охват отечественных производителей лекарств и медизделий мерами господдержки остается низким – менее 20%. А в 2023 году доля казахстанских лекарств на рынке составила всего 18%.

В Высшей аудиторской палате констатируют также, что госрегулирование цен осуществляется не в должной мере. В частности, как заявил глава ведомства Алихан Смаилов, «методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов», а «все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя», что позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172%. Смаилов также обратил внимание на то, что цены на незарегистрированные лекарственные средства не регулируются, в итоге это привело к наценкам до 2 000% от цены завода-производителя.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заверила, что цены более 6,5 тыс. препаратов будут проверяться, рабочая группа уже создана. Также министр обещает до конца года пересмотреть весь спектр цен, который установлен как в рамках ГОБМП и ОСМС, так и в оптово-розничном сегменте.

Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО «СК-Фармация» отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам, выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге. А некачественное планирование закупок привело к отказу медорганизаций от уже закупленных препаратов на сумму 2,8 млрд тенге. В результате возникло затоваривание с последующим списанием части препаратов из-за истечения их срока годности на 279,5 млн тенге.

Помимо этого, выявлены нарушения при проведении процедур закупок, противоречащие принципам прозрачности и открытости, а монополизация рынка по хранению лекарств отдельными поставщиками и отсутствие собственной логистической инфраструктуры у единого дистрибьютера привели к росту расходов на логистику в 1,5 раза.

В целом, как заявили в Высшей аудиторской палате, непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 млрд тенге, излишне выплаченным 538 млн тенге, из которых возвращены 220 млн тенге.

Всего по итогам аудита выявлены нарушения на 3,7 млрд тенге, из них финансовые нарушения – 538 млн тенге, неэффективное планирование – 2,8 млрд тенге, неэффективное использование активов – 385 млн тенге, возможные потери бюджета – 21,7 млрд тенге.

Вместе с тем сообщается, что руководитель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава препятствовал проведению аудита, он привлечен к административной ответственности. По выявленным фактам нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы, а по 134 фактам с признаками административных правонарушений материалы переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.