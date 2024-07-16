Тестирование первой модели суперкомпьютера должно пройти в третьем квартале 2024 года – Бектенов

Правительство Казахстана во вторник одобрило проект концепции по развитию искусственного интеллекта. Документ предусматривает увеличение в пять раз количества продуктов с применением ИИ к 2029 году, в частности, за счет создания суперкомпьютера, первое тестирование которого должно пройти уже в третьем квартале 2024 года.

«Министерству науки совместно с Назарбаев Университетом завершить до конца года сбор данных для большой языковой модели KazLLM (суперкомпьютер – В.). Тренировка первой модели должна быть проведена уже в третьем квартале текущего года», - сказал премьер-министр Олжас Бектенов.

До конца июля он поручил министерству финансов проработать поправки в законодательство, которые дадут «правомочность инструментов искусственного интеллекта», упростят процедуры аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также позволят форсировать разработку казахстанской языковой модели KazLLM.

Кроме того, добавил премьер, нужно ежегодно увеличивать число обучающихся в этом направлении и создать региональные центры компетенции и школы программирования.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, концепция создаст экосистему искусственного интеллекта, его внедрения в отраслях экономики и государственном управлении.

«В рамках развития инфраструктуры предусматриваются следующие системные меры: размещение суперкомпьютера в Казахстане, строительство центров обработки данных с международными партнерами, создание национальной платформы ИИ и развитие ВОЛС. Ведутся переговоры с международными технологическими компаниями по строительству ЦОД», - сказал Мадиев.

Для развития исследований в области искусственного интеллекта, добавил министр, предусмотрено создание большой языковой модели на казахском языке (KazLLM) силами Назарбаев Университет и АО «НИТ», которая будет основана на 100 млрд токенов.

«В настоящее время собрано 54 млрд токенов из открытых источников, из которых 28 млрд токенов казахского и 26 млрд токенов английского языков. Вместе с тем собрано порядка 90 терабайт данных из государственных и квазигосударственных органов, а также государственных архивов и СМИ», - уточнил Мадиев.

Параллельно, по его данным, будет разработана KazLLM совместно с международными компаниями.

«Партнером от казахстанской стороны выступит НИТ. Данная модель будет основана на 30-40 млрд токенов на основе данных из открытых источников. Данный проект будет реализован на безвозмездной основе. Планируется представить первую версию KazLLM в декабре текущего года. К 2029 году мы планируем довести количество патентов в области ИИ до показателя не менее 20 в год», - заключил глава Минцифры.