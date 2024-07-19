В Казахстане намерены установить предельный размер годовой ставки по банковским займам и микрокредитам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана намерены принять совместное постановление «Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения», которым предусматривается установление предельного размера ставки по банковским займам, по ипотечным жилищным займам и по микрокредитам. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

В частности, предлагается по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, установить предельную ставку в 46% по беззалоговым займам, 35% – по залоговым займам, 25% – по ипотечным жилищным займам.

По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предлагается установить предельную ставку вознаграждения в 46%, по микрокредитам на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – 0,3% в день, но не более 179%.

«На дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту и (или) изменения или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом», - указывается в проекте документа.

Пока постановление находится на публичном обсуждении до 1 августа, но ввести его в действие намерены с 20 августа.