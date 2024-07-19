В Алматы вернули государству спортшколу, принадлежавшую аффилированным с Мухамедиулы лицам – прокуратура

Прокуратура города Алматы сообщила, что государству через суд возвращена Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, принадлежавшая аффилированным с экс-министром культуры Арыстанбеком Мухамедиулы лицам.

«По иску прокуратуры Жетысуского района города Алматы возвращено государственное имущество стоимостью 1,2 млрд тенге», - сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, 17 июля вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании сделки по реализации школы недействительной. В суде подтвердились нарушения, выразившиеся в занижении рыночной стоимости объекта на 551 млн тенге.

В надзорном органе сообщили, что имуществом школы – административными зданиями, спортивными залами и другими постройками общей площадью 7,6 тыс. кв. м, а также 4,9 га земли владело ТОО «Nomad's Land», принадлежащее аффилированным с Мухамедиулы лицам.

В августе 2022 года сообщалось, что проверяется причастность экс-министр Мухамедиулы к незаконной передаче в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Арыстанбек Мухамедиулы был министром культуры в 2014-2019 годах, потом возглавлял Национальный музей. Был задержан в мае 2022 года по подозрению в хищении бюджетных средств. В июне 2023 года суд приговорил его к 8 годам лишения свободы по делу о хищении 221 млн тенге, выделенных на проведение выставки Золотого человека в Индии. Тогда же, в июне 2023 года, было завершено следствие в отношении Мухамедиулы по делу о рейдерском захвате отеля «Дипломат».

Также бывший министр обвинялся в подстрекательстве к даче взятки в $460 тыс. через свою супругу и адвоката за смягчение уголовного наказания и освобождения из-под стражи. По этому делу он был признан виновным, а срок наказания был увеличен до 11 лет лишения свободы.

Кроме этого, в 2023 году проверялась причастность бывшего министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы к хищению бутафорской крепости «город Туркестан» из фильма «Кочевник». В 2017 году крепость была продана в 44 раза дешевле, чем построена, аффилированной экс-министру культуры и спорта компании. В июне этого года экс-руководитель «Казахфильма» был осужден на пять лет условно по этому делу, земельный участок и крепость были возвращены в государственную собственность.