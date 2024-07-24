В Мангистауской области задержан руководитель дочерней компании КМГ по подозрению в хищениях

«Установлено, что должностными лицами ТОО “Ойл Транспорт Корпорейшн” за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге. Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге», - проинформировали в прокуратуре.

10 июля было начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере), а 22 июля начато досудебное расследование по факту хищения 11 млн тенге дочерней организацией АО «НК «Казмунайгаз». Накануне, 23 июля, бывший руководитель ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» был задержан.

В прокуратуре также напомнили, что по ранее начатым досудебным расследованиям по фактам хищения средств задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» и двое представителей подрядных организаций.

Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований по фактам хищения и растраты бюджетных средств, они находятся в производстве департамента экономических расследований Мангистауской области. В рамках этих расследований задержаны восемь человек, в том числе четыре руководящих должностных лица дочерних компаний АО «НК «КазМунайГаз».