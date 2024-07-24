Прокуратура выявила крупные хищения бюджетных средств
В Мангистауской области задержан руководитель дочерней компании КМГ по подозрению в хищениях
фото Жанары Каримовой

В Мангистауской области задержан руководитель нефтесервисной компании ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн», дочерней компании АО «НК «Казмунайгаз», сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что должностными лицами ТОО “Ойл Транспорт Корпорейшн” за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге. Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге», - проинформировали в прокуратуре.

10 июля было начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере), а 22 июля начато досудебное расследование по факту хищения 11 млн тенге дочерней организацией АО «НК «Казмунайгаз». Накануне, 23 июля, бывший руководитель ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» был задержан.

В прокуратуре также напомнили, что по ранее начатым досудебным расследованиям по фактам хищения средств задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» и двое представителей подрядных организаций.

Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований по фактам хищения и растраты бюджетных средств, они находятся в производстве департамента экономических расследований Мангистауской области. В рамках этих расследований задержаны восемь человек, в том числе четыре руководящих должностных лица дочерних компаний АО «НК «КазМунайГаз».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Конституционный суд признал неконституционной норму о запрете неженатым мужчинам усыновлять детей
Новости
Харрис опережает Трампа в президентской гонке, показывают опросы
Новости
На строительство нового автодорожного моста в Петропавловске правительство выделило 2,9 млрд тенге
Просматриваемые
Новости
Казахстанцев призывают в понедельник отказаться от автомобиля
Новости
В Астане с 1 августа подорожает проезд в общественном транспорте
Новости
В Алматы гражданскую активистку арестовали на 10 суток за песню на музыкальном фестивале
Новости
Аким Уральска подал в отставку
Новости
С начала 2022 года из России в Казахстан эмигрировали 80 тыс. человек
Новости
В состав Тараза включат 14 населенных пунктов