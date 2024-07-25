Завершено расследование в отношении бывшего генерального директора АНПЗ

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Мурата Досмуратова по факту злоупотребления служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде крупного ущерба государству.

«Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годы при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге», - пояснили в ведомстве.

Досмуратов находится под домашним арестом.

Мурат Досмуратов занимал должность главы Атырауского НПЗ с июля 2022 года по апрель 2024 года.

О том, что руководство АНПЗ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, агентство по финансовому мониторингу сообщало в феврале этого года.

Как писало издание «Ак Жайык», дело Досмуратова было выделено в отдельное производство и связано с громким судебным процессом в отношении другого экс-генерального директора АНПЗ – Шухрата Данбая. Он обвинялся в хищение денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ. В конце октября 2022 года Данбая приговорили к ограничению свободы на 3,5 года. Судом установлено, что он, бывший руководитель ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Оспанбек Алсеитов и глава ТОО «Ертiс Нефтесервис» Ержан Атакулов путем мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями причинили государству ущерб почти на 753,2 млн тенге.

В апреле 2023 года Данбаю предъявили новые обвинения в том, что, будучи генеральным директором АНПЗ, он назначил комиссию, которая составила акт приемки объекта комплекса глубокой переработки нефти с дефектным оборудованием, что привело к ущербу на сумму 2,9 млрд тенге. Однако в мае суд оправдал его. Позднее Верховный суд отменил оправдательный приговор, и в декабре 2023 года Данбаю вынесли новый – он был приговорен к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.