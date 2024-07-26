Официальная причина ареста: «хулиганские действия, совершенные в общественном месте»
​Суд арестовал стендап-комика Александра Меркуля на 10 дней после выступления в Астане
фото harpersbazaar.kz

Стендап-комик Александр Меркуль отправлен под административный арест на 10 дней за использование нецензурных выражений во время выступления в Астане, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны.

«Из обстоятельств дела следует, что Меркуль опубликовал в социальной сети Instagram и на YouTube-канале видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим», — говорится в сообщении.

Во время слушаний Меркуль признал вину и ходатайствовал о применении штрафа (20 МРП). Суд отметил, что назначил меру взыскания с учетом «степени и характера общественной опасности содеянного, поведения до и после совершения правонарушения».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Редактор Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцев призывают в понедельник отказаться от автомобиля
Новости
В состав Тараза включат 14 населенных пунктов
Новости
В Астане с 1 августа подорожает проезд в общественном транспорте
Новости
В Алматы гражданскую активистку арестовали на 10 суток за песню на музыкальном фестивале
Новости
Аким Уральска подал в отставку
Новости
Жители Алматы пожаловались в МВД на работу полиции