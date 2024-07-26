​Суд арестовал стендап-комика Александра Меркуля на 10 дней после выступления в Астане

Официальная причина ареста: «хулиганские действия, совершенные в общественном месте»
Стендап-комик Александр Меркуль отправлен под административный арест на 10 дней за использование нецензурных выражений во время выступления в Астане, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны.
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