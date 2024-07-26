​Суд арестовал стендап-комика Александра Меркуля на 10 дней после выступления в Астане

Стендап-комик Александр Меркуль отправлен под административный арест на 10 дней за использование нецензурных выражений во время выступления в Астане, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны.

«Из обстоятельств дела следует, что Меркуль опубликовал в социальной сети Instagram и на YouTube-канале видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим», — говорится в сообщении.

Во время слушаний Меркуль признал вину и ходатайствовал о применении штрафа (20 МРП). Суд отметил, что назначил меру взыскания с учетом «степени и характера общественной опасности содеянного, поведения до и после совершения правонарушения».