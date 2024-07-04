Минздрав предлагает исключить несколько лекарств из льготного перечня

3 июля Министерство здравоохранения на портале «Открытые НПА» разместило проект поправок в приказ, которым предлагается исключить некоторые виды лекарств из «перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями».

Из приказа минздрава от 5 августа 2021 года будут исключены 32 нозологии (патологии), поэтому будут убраны 38 позиций лекарственных средств, которые были представлены только при указанных выше болезнях.

В минздраве считают, что они являются «не влияющими на смертность и продолжительность жизни с увеличением охвата обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни» .

Исключение бесплатных и льготных лекарств будет распространяться на некоторые заболевания как детей, так и взрослых.

Так, например, при ветряной оспе детям не будет бесплатно выдаваться ацикловир, парацетамол и ибупрофен. «Невозможно рассчитать потребность (в лекарствах) из-за отсутствия эпидемиологических данных (количества пациентов)», - объясняют авторы проекта.

А из лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предлагают исключить: омепразол, висмута трикалия дицитрат, амоксициллин, кларитромицин, метронидазол. По мнению минздрава, они не влияют на смертность, продолжительность жизни и раннюю инвалидизацию.

Также из списка бесплатных лекарств в системе ОСМС для взрослых предлагают исключить амоксициллин и азитромицин при внебольничной пневмонии.

С полным списком лекарственных средств, исключаемых из «перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения», можно ознакомиться на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 18 июля.

