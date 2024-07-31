Пострадавшим от паводков предпринимателям выплатили 2,2 млрд тенге

Пострадавший от паводков в Казахстане малый и средний бизнес подал 455 заявок на возмещение ущерба на сумму 9,3 млрд тенге, из них одобрены 374 заявки, или 82,1 % на сумму более 5,8 млрд тенге, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

«Из них по 222 заявкам предпринимателям осуществлены выплаты на сумму 2,2 млрд тенге», - уточнили в министерстве.

По данным ведомства, больше всего заявок одобрены в Атырауской области – 215 на сумму 2,1 млрд тенге. В Западно-Казахстанской области одобрено 40 заявок на 2,5 млрд тенге, в Северо-Казахстанской области – 44 заявки на 901,8 млн тенге, в Костанайской области – 35 заявок на 206 млн тенге.

Меньше всего заявок получили одобрение в Актюбинской области – 24 заявки на 366 млн тенге, а также в Акмолинской области – 16 заявок на 61,1 млн тенге.

«По видам деятельности в основном пострадали объекты торговли, общественного питания, базы отдыха и гостиницы и другие сектора», - уточнили в министерстве национальной экономики.

В частности, из одобренных заявок более 70% – это магазины, торговые дома и рынки, около 4% – объекты общественного питания, 4% – объекты производства промышленных и продуктовых товаров, около 3% – гостиницы, базы отдыха и иные объекты бизнеса.

Всего для компенсации имущественных потерь предпринимателей из резерва правительства выделено 12,1 млрд тенге. Выплаты по оставшимся заявкам планируется завершить до конца августа. По объектам, требующим капитальный ремонт и реконструкцию, средства будут перечислены по итогам принятия проектно-сметной документации и экспертизы.