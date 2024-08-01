Журналистов не пустят на слушания по петиции о переводе времени

Журналисты не смогут присутствовать на общественных слушаниях по петиции «Вернем время назад», которые состоятся 2 августа, из-за отсутствия мест в зале, сообщили «Власти» в министерстве торговли и интеграции. В ведомстве заявили, что зал рассчитан только на 50 человек и все желающие смогут наблюдать за обсуждением онлайн.

«Мы изначально планировали (проводить слушания – В.) на ЭКСПО, так как у нас в министерстве очень маленький зал. Мы забронировали, но потом нам сняли бронь, объяснив, что там будет встреча у президента (2-3 августа запланирован визит президента Конго – В.). И в последнюю неделю нашли то, что нашли. Везде все занято», - пояснили «Власти» в пресс-службе.

При этом в ведомстве признали, что желающих попасть на обсуждение очень много. Именно поэтому невозможно дозвониться по номеру, который указан в анонсе, так как «звонки один за другим».

Из-за ограниченного количества мест журналистов на обсуждение не пустят, сообщили также в министерстве. Но все желающие смогут посмотреть трансляцию.

«Участие для журналистов будет онлайн. Бесполезно пытаться, много кто аккредитовывается», - отметили в Минторговли.

В ведомстве также заверили, что письмо с объявлением о слушаниях направили заявителю 29 июля и он уже подал заявку на участие.

Накануне Жанар Джандосова на своей странице в Facebook написала, что общественные слушания срываются, так как в министерстве торговли и интеграции поздно сообщили об их проведении, а также о том, что невозможно дозвониться, аккредитоваться и что предоставили маленькое помещение.

«Очень много нарушений. По закону "Об общественном контроле" должны были сообщить представителю за 5 рабочих дней, сообщили только 31 июля. Объявление опубликовали очень поздно и втихомолку на сайте в 21:43 вечера. Дали номер телефона, никто там не берет трубку. Косвенно сторонники петиции узнали, что в зале уже нет мест, зал всего на 50 человек, из которых 97% чиновники. Получается, что гражданам, для которых это обсуждение предназначено, даже нет места», - написала Джандосова.

В этой связи общественники потребовали представить зал на 150-200 человек и предусмотреть 50% мест для сторонников петиции. Также они попросили регистрировать желающих участвовать в обсуждении в явочном порядке.