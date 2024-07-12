Суд Алматы обязал гостиницу «Казахстан» реконструировать фонтан

В суде подчеркнули, что у ТОО «Crown Star» не было ни проектно-сметной документации, ни заключения экспертизы на реконструкцию фонтана на прилегающей к гостинице территории, не было ни авторского, ни технического надзоров.

«Но вместо планируемой реконструкции фонтана было начато строительство бассейна. Причем строительно-монтажные работы также проводились без разрешительных документов. Мер по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений по самовольной реконструкции фонтана ТОО не приняло», - добавили в суде.

Между тем этот фонтан находится на территории охранной зоны, к которой отнесено здание гостиницы, внесенное в список памятников истории и культуры местного значения Алматы.

Учитывая эти обстоятельства, суд удовлетворил иск управления градостроительного контроля Алматы, которое требовало от гостиницы принудительного исполнения предписания по реконструкции фонтана.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее в управлении градостроительного контроля города Алматы сообщали, что работы на объекте приостановлены, в отношении собственника ТОО «Crown Star» готовится иск в суд. В управлении уточняли, что собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы. Однако этого не было сделано, собственник здания в управление не обращался.