Строительство ГПЗ в Жанаозене сдвигается из-за проблем с тендерами

Из-за длительного отсутствия заявок от поставщиков, отмены тендеров и ряда других причин строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене сдвигается с декабря 2025 года на февраль 2027 года, сообщили «Власти» в пресс-службе национальной компании «КазМунайГаз».

Как пояснили в компании, по плану мероприятий и инвестиционному сроку «КазМунайГаза» газоперерабатывающий завод в Жанаозене должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года. В ноябре 2023 года по итогам проведенного тендера был заключен договор по строительство под «ключ» между КазГПЗ и консорциумом во главе с ООО «Научно-Исследовательский проектный Институт нефти и газа «Петон» совместно с ТОО «ПК КОНСТРАКШН», ООО «Петон Констракшн», ООО «Научно-Технический Центр «ЭнергоАвтоматизация», ООО «Петон Механизация».

«12 апреля 2024 года сторонами договора был согласован и утвержден базовый график проекта 3-го уровня со сроком завершения пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию нового газоперерабатывающего завода 7 февраля 2027 года», - сообщили в нацкомпании.

В КМГ пояснили, что основными причинами отклонения срока реализации стали длительное отсутствие заявок от потенциальных поставщиков для прохождения предварительного квалификационного отбора. Кроме того, первый тендер был отменен из-за нарушений условий закупок фонда «Самрук-Казына» со стороны потенциальных поставщиков. Еще одним фактором для переноса сроков послужило решение суда Атырау по запрету на совершение действий по ЕРС-договору.

Отвечая на вопрос, насколько в этой связи произойдет удорожание проекта, в КМГ уточнили, что на сегодняшний день проект реализовывается в рамках бюджета заключенного ЕРС-договора и изменение стоимости проекта будет определено после заключения государственной экспертизы в июле 2025 года.