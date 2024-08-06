Тревожными кнопками оснащено 87% казахстанских школ – Минпросвещения

На сегодняшний день тревожными кнопками в Казахстане оснащено 87% школ, а турникетами – 62% организаций образования, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр просвещения Гани Бейсембаев.

«По вопросу договоров с лицензированными охранными агентствами. На текущий момент 72% государственных школ провели работу в данном направлении. Оснащены тревожными кнопками 87% школ. Установка турникетов проведена в 62% школах. Подключены к Центрам оперативного управления органов внутренних дел 70% школ», - сказал Бейсембаев.

Глава Минпросвещения напомнил, что утверждены планы местных исполнительных органов на 2024-2025 годы по усилению требований по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, систем видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны. Однако недостаточную работу в этом направлении проводят в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Отметим, что премьер-министр Олжас Бектенов поручил к 1 сентября довести долю оснащения системами безопасности школ до 90%, а до конца года - на 100%.

В августе прошлого года заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщал, что из более 5,6 тыс. объектов образования в Казахстане 2,9 тыс. до сих пор не оснащены системами безопасности. А глава Минпросвещения заявлял, что к Центрам оперативного управления органов внутренних дел подключено 83%, или 3 103 из 3 720 школ с контингентом от 300 и более 700 человек, договоры с лицензированными охранными агентствами имелись у 84% школ, а тревожные кнопки установлены в 89%. Вместе с тем в пресс-службе министерства уточнили, что цифры отличаются по той причине, что в этом году пересмотрены подходы и теперь считаются не только государственные школы, но также частные и малокомплектные.