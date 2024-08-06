BRT на проспекте Райымбека в Алматы начнут строить в апреле 2025 года

По итогам круглого стола в Алматы было принято решение начать строительство BRT на проспекте Райымбека от улицы Пушкина до проспекта Сейфуллина в апреле следующего года, а в этом году начнутся подготовительные работы, сообщила пресс-служба акимата города.

Проект первого участка коридора BRT предусматривает, что будут выделены полосы с минимальным количеством прерываний, установлены новые остановочные комплексы, а также благоустроена не только проезжая часть, но и тротуары, придомовые территории и фасады.

«На участках, где конфликтных точек немного, выделенная полоса размещается по краям проезжей части. Там же, где требуется сохранение парковок или имеется значительное количество выездов с прилегающей территории, выделенная полоса будет вдоль бульварной части. Таким образом, будут максимально учитываться интересы всех участников движения», - рассказал руководитель «Алматыгенплана» Асхат Садуов.

Он добавил, что остановки планируется оборудовать на платформах и расположить ближе к перекресткам. При этом основное количество полос для движения автотранспорта сохранится, заверил Саудов. Кроме этого, фасады домов также планируется привести к единому дизайн-коду.

В этом году, по словам Саудова, планируется провести работы по благоустройству бульварной части от улицы Кунаева до улицы Чайковского. А в сентябре ожидается завершение проектных работ по второму участку коридора BRT от проспекта Сейфуллина до улицы Ахрименко.

Между тем эксперты выразили мнение, что начинать строительство в сентябре, неразумно – будет транспортный коллапс. Более того, для дорожных работ важны погодные условия. Поэтому целесообразнее начать строительство в апреле-мае и завершить за лето следующего года.

В свою очередь специалист по транспорту Роман Барабанов предложил не делить строительство на этапы, а реконструировать сразу всю улицу: «Делить проспект на множество сегментов и на каждый определять разных подрядчиков, на мой взгляд, нелогично. В таких условиях будет сложно обеспечить контроль и качество. И потом, если делать кусками, то проект не будет работать».

Он добавил, что для того, чтобы «коридор BRT был эффективным, необходимо постараться реконструировать весь проспект, в крайнем случае какие-то зоны можно сделать для начала разметкой».

В акимате сообщили, что с учетом экспертного мнения и для минимизации неудобств для горожан было принято решение начать работы по проекту в апреле следующего года. А этой осенью планируется объявить конкурс по определению подрядной организации на два участка первого этапа коридора BRT: от улицы Пушкина до проспекта Сейфуллина и от проспекта Сейфуллина до улицы Ахрименко. В этом году также начнется переустройство инженерных сетей, разбивка оси и завершение строительства крупных остановочных комплексов в районе «Саяхата», сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев.