В Казахстане прекратили прием заявок на выплату пенсионных излишек на офтальмологические услуги

«Отбасы банк» сообщил, что прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат прекращается с 4 декабря. При этом все заявки, поданные до указанной даты, будут рассмотрены.

«Прекращение приема заявок на офтальмологические услуги связано с тем, что министерство здравоохранения внесло изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. 3 декабря был опубликован соответствующий приказ», - говорится в сообщении «Отбасы банка».

Указывается, что эти правила исключают норму по использованию пенсионных денег не только на стоматологические услуги, но и на офтальмологию.

Сейчас в банке находится 15 808 заявок по направлению «офтальмология» на общую сумму 13,3 млрд тенге. Из них по 5 131 заявке на сумму 4,6 млрд тенге сотрудники банка проводят проверку вложенных документов, а по 10 677 заявкам на сумму 8,7 млрд тенге клиентам необходимо дополнительно предоставить подтверждающие документы.

В «Отбысы банке» сообщили, что после того, как был приостановлен прием заявок по стоматологическим услугам, значительно вырос поток обращений на офтальмологию. Так, если до 15 сентября в среднем в месяц одобрялось около 174 заявок, то после ограничений по стоматологии рост составил более чем в семь раз – до 1 264 одобренных заявок в месяц.

«Одновременно сотрудники банка выявили ряд подозрительных случаев. В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в предоставленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет», - заявили в «Отбасы банке».

Также сообщается, что, несмотря на приостановление отдельных направлений, казахстанцы смогут использовать пенсионные излишки на жизненно необходимые и дорогостоящие виды лечения, такие как лечение орфанных заболеваний, реконструктивные и восстановительные операции, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургическое лечение и протонная терапия.

«Таким образом, стоматология и офтальмология составляют лишь небольшую часть полного перечня медицинских услуг, на которые могут направляться ЕПВ», - заявили в банке.

Напомним, министерство здравоохранения с 15 сентября приостановило прием заявок на оплату стоматологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат. Ограничение коснулось протезирования и имплантации зубов. В сообщении Минздрава отмечалось, что мера связана с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений.

Накануне этого на сайте «Открытые НПА» был опубликован проект приказа министерства здравоохранения, которым предлагается исключить стоматологические услуги из перечня медицинских процедур, доступных для оплаты за счет единовременных пенсионных выплат.

Стоит отметить, что приказ Минздрава, на который ссылается «Отбасы банк», в перечне опубликованных документов на сайте министерства отсутствует.