У брата арестованного журналиста Адилбекова прошел обыск

Одно из обвинений, которое вменяется журналисту Адилбекову – заведомо ложный донос в отношении вице-министра энергетики Ерлана Аккенженова из-за публикаций в телеграм-канале «Дикая Орда».

По словам адвоката Маутканова, вместе с журналистом обвиняемым по этому эпизоду проходит нефтетрейдер Ерлан Саудегеров, который, согласно обвинению, действовал в группе с неустановленными лицами.

«Чтобы найти лиц, кто в группе с Саудегеровым, они дело выделили в отдельное производство. Но вместо того, чтобы искать их, они почему-то весь акцент сделали на друзей, родственников Данияра. Мы считаем, что это способ (оказания) давления на Данияра, чтобы он признал вину», – сказал адвокат. Обыск у брата журналиста проводился в рамках этого дела, однако в каком статусе по этому делу он проходит, адвокату неизвестно.

Маутканов также сообщил «Власти», что Адиль Адилбеков увидел оперативных сотрудников у своего дома еще утром, но те сказали, что прибыли по другому поручению. Адвокат связался с ними и предупредил, чтобы следственные действия с Адилбековым проводились только в его присутствии. Тем не менее, в 11 часов Адиля Адилбекова задержали для обыска, не уведомив адвоката об этом, и когда он прибыл, следственные действия уже закончились.

Адвокат также подчеркнул, что на момент событий, по факту которых расследуется это уголовное дело, Адиль Адилбеков находился в другом городе, и не знаком с нефтетрейдером Саудегеровым.

В апреле департамент полиции Астаны подтвердил задержание Данияра Адилбекова. Тогда сообщалось, что против него было возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления.

Позднее дело переквалифицировали на «Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Дело было заведено из-за публикаций в телеграм-канале «Дикая Орда» о поставках нефтепродуктов, курируемых вице-министром энергетики Ерланом Аккенженовым. Адвокат журналиста также сообщал, что дело сопровождает КНБ.

Адилбекова также обвиняют распространении заведомо ложной информации из-за публикаций в телеграм-канале «Дикая Орда» о председателе правления столичного аэропорта Юсуфе Рашеде Альджаудере и о главном редакторе издания El Media Гульжан Ергалиевой.

В апреле этого года информагентство «КазТАГ» опубликовало письмо Данияра Адильбекова, в котором он призвал независимые СМИ провести расследование его дела. Журналист также заявил, что его «судят за правду те, кто разворовывает страну и лоббирует интересы эксклюзивного покупателя казахстанской нефти Vittol».

В мае этого года более десятка казахстанских журналистов обратились к президенту и органам безопасности, призывая освободить Адильбекова из-под стражи и обеспечить прозрачное расследование дела.