Заявитель уже обращался со схожей жалобой в суды
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Конституционный суд не стал проверять жалобу на необходимость бывшим госслужащим сдавать декларации о доходах
Фото Жанары Каримовой

Конституционный суд не нашел оснований для проверки жалобы гражданина, который был недоволен необходимостью бывшим госслужащим сдавать декларации о доходах.

Обратившийся в Конституционный суд гражданин полагает, что положения Налогового кодекса, обязывающие после прекращения госслужбы предоставлять декларацию об активах и доходах «нарушают его конституционное право на тайну личных вкладов и сбережений», сообщил суд во вторник.

До обращения в Конституционный суд гражданин, имя которого в сообщении не приводится, уже обращался в суд и после отклонения иска, подавал апелляцию.

«По результатам рассмотрения Конституционный суд отметил, что обязанность по представлению декларации не ограничивает право на тайну личных вкладов и сбережений. Кроме того, свое обращение о проверке на соответствие Конституции заявитель обосновал исключительно только несогласием с судебными актами, не приведя иных аргументов», - отмечается в сообщении суда.

Декларации о доходах госслужащие сдают всего несколько лет, с этого года их также сдают владельцы и руководители коммерческих компаний, а со следующего года – все граждане. Прн этом декларации госслужащих до сих пор не стали публичными.

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