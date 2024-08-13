Защитники Джумагельдиева и Искакова требуют открытого суда

Адвокаты группы обвиняемых по делу о Январских событиях, включая Армана Джумагельдиева (известен как «дикий Арман»), бывшего главы пятого департамента КНБ Руслана Искакова и других, потребовали снова открыть судебный процесс над их подзащитными. На пресс-конференции во вторник в Алматы они выступили с открытым обращением к президенту по этому поводу.

Адвокаты также усмотрели в сообщениях МВД о предполагаемой преступной группе "дикого Армана" попытки оказать давление на суд.

Елена Жигаленок, защитница Джумагельдиева, заявила, что происходят «необоснованные, провокационные информационные вбросы для укрепления негативного образа» ее подзащитного. В пример она привела новость о том, что департаментом по борьбе с организованной преступностью задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ «дикого Армана».

По словам еще одной защитницы Джумагельдиева Рены Керимовой, ее подзащитный не был осужден за создание или руководство организационной преступной группы.

«На сегодняшний день нет судебного акта, по которому было бы доказано обратное. Почему они позволяют себе говорить, что он лидер ОПГ?», – отметила она.

Керимова также подчеркнула, что адвокатам неизвестно, кто те люди, которые были задержаны и какое отношение они имеют к Джумагельдиеву, а также какие статьи им инкриминируются.

Жалгас Сапарханова, адвокатка нескольких обвиняемых по этому делу отметила, что одного ее подзащитного забрали из дома пятого августа этого года. По ее словам, во время январских событий, он заходил в гостиницу «Казахстан» в поисках своего брата.

«Он обычный таксист, никакого отношения к этому делу не имеет. Ему вменяют четыре статьи (Уголовного кодекса, Сапарханова не уточнила, каких именно - В.) только за то, что на видео он заходит и выходит из гостиницы», – говорит защитница.

Адвокат экс-главы пятого департамента КНБ Руслана Искакова Салимжан Мусин отметил, что будет добиваться полного оправдания своего подзащитного. В свою очередь защитники Джумагельдиева сказали, что будут удовлетворены условным сроком, как недавно осужденному бывшего главе МВД Ерлану Тургумбаеву.

Пресс-конференция, которая была запланирована на 11 часов, началась на полчаса позже, в связи с приездом сотрудника прокуратуры, который зачитал разъяснение о неразглашении данных досудебного расследования и закрытого судебного разбирательства. Адвокаты также отметили, что «все возможные методы давления были использованы».

Арман Джумагельдиев («Дикий Арман») был арестован во время Январских событий, силовики считают его одним из их организаторов. «Дикого Армана» подозревают в похищениях и пытках десятков людей во время событий. Суд над ним и экс-главой пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаковым, которого обвиняют в превышении власти, создании организованной преступной группы и организации массовых беспорядков, а также 42 человеком сделали закрытым. По версии обвинения Искаков руководил Джумагельдиевым и остальными лицами.