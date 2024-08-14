Апелляционный суд оставил без изменений приговор по делу обвиненных в попытке госпереворота

Апелляционный суд Алматы оставил без изменений приговор в отношении подсудимых по делу о попытке госпереворота. Обвиняемых, вина которых заключалась в разговорах о намерении сменить власть, ранее приговорили к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.

Суд проходил в онлайн режиме. По словам адвокатов, суд первой инстанции не принял во внимание доводы и доказательства стороны защиты.

«Люди сидят уже два года за преступление, которого они не совершали. Просто за фантазии органа уголовного преследования. (...) Все это дело было сфабриковано. Прошу удовлетворить апелляционную жалобу, отменить приговор и вынести новое решение», – заявила в суде защитница Олжаса Кульжаханова Жанара Балгабаева.

«Выслушав ваши слова по данному делу, посчитав, что оснований для изменения или отмены (приговора – В.) нет и их наказание разумным, оставили приговор без изменения», – объяснил судья.

После решения суда адвокат Акылжана Кийсымбаева Галым Нурпеисов сообщил «Власти» о том, что будут подавать кассационную жалобу, а затем - обращаться в комитет ООН.

По его словам, он в своем обращении будет акцентировать внимание на том, что «судьи наносят ущерб национальной безопасности, вынося неправосудные приговоры».

«Это нормальные, простые ребята, вы их пытаетесь сделать экстремистами. Приговор вынесен незаконно в отношении всех этих лиц. Освободите этих людей», – просил ранее Нурпеисов.

7 марта 2024 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы огласил приговор по делу о госперевороте. Багдагуль Андрееву, Ержана Торекулова, Олжаса Кульжаханова суд приговорил к 6 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые – Сагынкуль Конар, Тенилик Нурланов и Акылжан Кийсымбаев были приговорены к 5 годам лишения свободы. Ранее признавший свою вину Айдос Илипбаев получил условный срок – 3 года 4 месяца.

По словам адвокатов других подсудимых, Илипбаев не подавал апелляционную жалобу.

17 ноября 2022 года, за несколько дней до внеочередных выборов президента, комитет национальной безопасности заявил о задержании группы, планировавшей «захват власти». По версии обвинения, они создали экстремистскую группу с целью организовать массовые беспорядки с применением оружия в день президентских выборов, а после захватить власть в стране.

Один из подсудимых, Акылжан Кийсымбаев, пострадал от пыток во время Қанды қаңтар. Его адвокат Галым Нурпеисов в комментарии «Власти» заявлял, что, по его мнению, это дело было возбуждено с целью легитимизации заявления Токаева о «20 тысячах террористов», атаковавших Алматы во время Январских событий.

Все подсудимые, кроме Илипбаева, отвергали обвинения в свой адрес. При этом Илипбаева обвиняли только по статье об организации массовых беспорядков. На судебном процессе он ответил на вопрос одного из адвокатов о сути своей вины так: «Меня обвиняют только за то, что я сказал как-то, когда мы сидели в кафе, что если случится что-то вроде Қаңтара, я готов привести 10-15 человек с собой. Просто из хвастливости. Я не подготавливал беспорядки». Он, так же как и многие другие допрошенные свидетели, сообщал, что у подсудимых нет финансовых и организационных возможностей «захватить власть» и «организовать массовые беспорядки».