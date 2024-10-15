На севере Ливана в результате израильского авиаудара погиб 21 человек

Минимум 21 человек погиб после того, как Израиль нанес авиаудар по деревне Айту на севере Ливана, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на власти страны. В этой деревне проживают преимущественно христиане, и она находится достаточно далеко от Бейрута и других районов, по которым израильская армия наносит удары.

Авиаударом был полностью разрушен жилой дом, в котором проживали семьи, переехавшие на север с юга Ливана и арендовавшие жилье две недели назад. Кто жильцы этого дома, неизвестно. По словам местных властей, удар был настолько мощным, что для идентификации останков потребуется анализ ДНК. Ливанские СМИ пишут, что среди погибших мог быть член «Хезболлы», который переехал в деревню вместе с родственниками из приграничного района на юге Ливана.

Жители деревни сказали журналистам, что их никто не предупреждал об атаке.

Израиль пока никак не комментировал это. Но в понедельник премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время посещения военной базы на севере Израиля, где в результате атаки беспилотника «Хезболлы» в воскресенье погибли четыре израильских солдата и несколько десятков получили ранения, пообещал «продолжать беспощадно наносить удары по „Хезболле“ по всему Ливану».

«Хезболла» заявила, что это нападение стало ответом на израильские удары по Ливану, в результате которых погибли почти 1,7 тыс. человек. Группировка также обещала новые нападения, если Израиль продолжит операцию в Ливане.