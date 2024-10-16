Одному из осужденных за нападение на резиденцию президента в Алматы во время Январских событий ужесточили приговор

15 октября апелляционный суд по уголовным делам города Алматы ужесточил наказание одному из 11 осужденных по делу о нападении на резиденцию президента и акимат Алматы во время Январских событий, сообщает «Радио Азаттык».

Апелляционная коллегия не удовлетворила ходатайство осужденных и их адвокатов о смягчении приговора и замены сроков лишения свободы на условные. Но частично удовлетворила ходатайство прокурора, который запросил аналогичное наказание, как в суде первой инстанции: лишить их свободы на сроки от 10 до 12 лет. Таким образом, суд ужесточил наказание Акжолу Жандарбекову, назначив ему 8 лишения свободы. Судом первой инстанции он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Приговоры двоим осужденным, Серику Кекильбаеву и Турсынбаю Алпысбаеву, оставлены без изменения - 1 год и 9 месяцев лишения свободы. Остальным - Косаю Маханбаеву, Абидолле Таубаю, Нуртасу Каранееву, Рысбеку Мамырову, Арману Алимбаеву, Нурсултану Байкисиеву, Даурену Бакиеву - суд назначил один год и восемь месяцев лишения свободы. Судом первой инстанции им было назначено каждому один год и девять месяцев лишения свободы.

11 июня 2024 года суд в Алматы приговорил 11 участников Январских событий к лишению свободы на сроки от одного года и девяти месяцев до четырех лет лишения свободы. Процесс стал одним из самых долгих среди подобных разбирательств - он продолжался девять месяцев.

Их обвиняли в нападениях на государственные учреждения и в участии в массовых беспорядках. Некоторых судили по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и о захвате заложника.

Среди осужденных есть пострадавшие от пыток и получившие огнестрельные ранения. Сторона обвинения посчитала, что они в составе преступной группы совершили нападения на акимат города Алматы, резиденцию президента и департамент полиции. При этом подсудимые и защита утверждали, что они не знают друг друга, некоторые познакомились друг с другом в больнице и следственных изоляторах.

Часть из них признавали участие в массовых беспорядках, другие же утверждали, что они лишь помогали раненым, участвовали в мирных акциях протеста или наблюдали за происходящим из интереса, без преступных умыслов.

Подробнее об итогах этого судебного разбирательства «Власть» рассказывала в этом материале.