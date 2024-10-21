Канализационную насосную станцию в Астане строят в зоне с повышенной подтопляемостью

Строящаяся в Астане канализационная насосная станция находится вблизи реки Ишим и продолжаются споры о том, насколько это безопасно для реки. В Астане прошло очередное собрание жителей жилых комплексов «Irbis», «Altyn Tau» и «Жеруйык» с представителями акимата района «Сарыарка» по вопросу строительства канализационно-насосной станции (КНС) на пересечении улиц Кумисбекова и Абая. Главными темами обсуждения стали возможность переноса КНС, вопрос о котором остается открытым, а также экологические аспекты, вызывающие с каждым днем все больше вопросов у жителей.

Обсуждение началось с вопроса директора ТОО «АТЕ» Александра Тетёркина, который прямо спросил, почему нельзя построить новую станцию на месте действующей КНС №1 и с чем связан её перенос на улицы Кумисбекова и Абая. Руководитель отдела ливневой канализации и водоснабжения ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны» (УКХ) Ирина Першина не смогла ответить на этот вопрос и посоветовала обратиться в «Астана су арнасы».

Тетёркин ответил, что ранее уже проводил переговоры с руководством «Астана су арнасы», где поднимался этот вопрос. Заместитель акима района «Сарыарка» Медет Джалпыбаев, присутствующий на встрече, пообещал, что это предложение по изучению состояния старой станции будет рассмотрено.

Александр Тетёркин пояснил, что здесь важно не столько понять техническое состояние старой КНС, сколько определить, какой объем можно в неё установить.

«Тогда не будет необходимости рыть котлован, поскольку у нас уже есть действующий корпус старой КНС, к которому всё подведено», – ещё раз подчеркнул своё предложение Тетёркин.

В то же время представитель генплана, который не представился, сообщил на встрече, что на месте КНС №1 уже запланирована застройка многоквартирными жилыми комплексами.

«С двух сторон улицы Абая ведётся застройка. Застройщик уже разрабатывает проект, строится жилой комплекс «Abai Joly», компания полностью застраивает территорию (строительная компания MoyDom MWC – прим. автора). Там предусмотрен значительный участок. Даже если мы сейчас проведем реконструкцию КНС, как мы будем доводить коллектор до Коргалжинки (Кургальджинского шоссе – прим. автора)? Как будем решать вопрос с коллектором?» – спросил он.

Александр Тетёркин заверил, что с технической точки зрения это вполне возможно.

«Но там уже идет большая застройка, крупный застройщик строит!» – недоумевал представитель генплана.

По словам местной жительницы Санам Турдиевой, застройщик участок на месте КНС №1 ещё не выкупил.

На это председатель правления ОЮЛ «Ассоциация жителей саморегулируемых кондоминиумов «Мой дом» Талгат Татиков парировал, что речь идет не о будущих жителях, а о сегодняшних. Он также подчеркнул экологическую составляющую вопроса строительства КНС на данном участке.

«Рядом проходит канал, который впадает в реку Ишим. Производительность КНС составляет 2500 кубометров в час или 55,3 тыс. м³ в сутки. Это без учета остановки или аварийной ситуации. Если завтра что-то случится, это может привести к катастрофе – катастрофе для реки Ишим и всех населенных пунктов, вплоть до международной проблемы, которая дойдет до России. Ведь канализационную систему невозможно остановить краном или задвижкой. Об этом нужно задуматься. Это очень серьезный момент, на который необходимо обратить внимание. Нужно приостановить работу», – сказал Талгат Татиков.

По этому поводу он задал прямой вопрос о том, насколько расстояние между КНС и водой соответствует требованиям санэпидстанции, экологическим нормам и стандартам водного хозяйства.

«Сколько метров должно быть расстояние от воды?» – спросил Татиков.

Представитель УКХ Ирина Першина напомнила, что «КНС находится в водоохранной зоне реки Ишим на расстоянии 270 метров».

«Тот канал, о котором вы говорите, – это искусственно созданный пруд-накопитель для сброса ливневых вод. Это ливневый канал, а не естественный водоем», – сказала она.

«А куда он впадает?» – снова поинтересовался Татиков и получил ответ, что «он сбрасывается в реку».

«Но туда накапливаются дождевая и грунтовая вода. Это не предназначено для хозфекальной канализации», – отметила Першина.

В свою очередь, Талгат Татиков представил ситуационный план, из которого видно, что санитарный разрыв составляет 30 метров.

«Сейчас от забора выделенного земельного участка выделено 0,32 или 0,36 га?» – задал он вопрос.

«Хороший вопрос, не помню», – только и ответила Ирина Першина.

«Здесь даже указано, что это отводной канал ливневой канализации. Если бы там был какой-то глухой накопитель, который не впадал в реку, тогда ситуация была бы ясна. Такой вопрос: сколько фактически метров от воды и берега до забора КНС?» – спросил Татиков.

На этот вопрос представитель УКХ также не смогла ответить.

«Скорее всего, от КНС? Забор не учитывается. Санитарно-защитная зона определяется от КНС по СНИПу, правильно? Значит, здесь должно быть более 30 метров», – попытался прояснить ситуацию замакима района «Сарыарка» Медет Джалпыбаев.

Местная жительница Виктория Величко заявила, что расстояние там никак не может превышать 30 метров, поскольку именно в этом месте проходит сам канал.

«Там расстояние составляет примерно 5-10 метров. Не больше. И канал соединяется с рекой Ишим», – добавили местные жители.

В то же время Ирина Першина отметила, что охранная зона вокруг этого водоема не будет нормироваться, так как это не водный объект, а гидротехническое сооружение.

«Есильская бассейновая инспекция одобрила этот проект в отношении реки Ишим», – сказала она.

В свою очередь, исполнительный директор РОО «Союз защиты потребителей и предпринимателей «Общественный защитник» Сакен Алданазаров обратил внимание на то, что в заключении Есильской бассейновой инспекции указано, что участок, выделенный под КНС, находится в зоне повышенной подтопляемости.

«Если вы утверждаете, что расстояние от реки Ишим составляет 270 метров, а по водному кодексу должно быть минимум 500 метров, то это неточность в два раза! Если Ишим выйдет из берегов, какие могут быть последствия? И я уже не говорю о водоохранной зоне и других нормах, о которых вы просто не упоминаете», – подчеркнул Сакен Алданазаров.

Местная жительница Санам Турдиева также добавила, что жители частного дома, который был снесён и на месте которого ведётся стройка, неоднократно рассказывали о том, что каждую весну в их погребе скапливалась вода.

В заключение в акимате сообщили, что планируют организовать встречу на следующей неделе с участием как минимум курирующего заместителя акима города, на которой будут повторно обсуждены все накопившиеся вопросы.

Подробно о ситуации со строительством канализационно-насосной станции мы рассказывали в этом материале.