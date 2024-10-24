Это предусмотрено меморандумом с Делфтским институтом водного образования
450 работников «Казводхоза» отправлены на курсы повышения квалификации, организованные совместно с Нидерландами
ФОТО ORTCOM.KZ

Летом этого года министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана подписало меморандум с Делфтским институтом водного образования (IHE Delft) для подготовки специалистов водной отрасли. Как сообщила пресс-служба правительства, казахстанские специалисты уже проходят курсы повышения квалификации.

«К примеру, совместно с Королевством Нидерландов начаты курсы для 450 работников РГП “Казводхоз”», - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания Водного совета.

Также в правительстве сообщили, что в Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, который был создан в июле этого года, на водные специальности принято 523 студента бакалавриата. А более 80 студентов прошли производственную практику в региональных филиалах РГП «Казводхоз».

Кроме того, в программу «Болашак» включены специальности водной отрасли.

Ранее министерство водных ресурсов и ирригации в ответ на запрос «Власти» сообщало, что согласно меморандуму, заключенному с министерством иностранных дел Нидерландов, планируется сотрудничать с королевством в вопросах строительства водохозяйственных сооружений, прогнозирования паводков, использования паводковых вод и подготовки кадров водной отрасли.

Сообщалось, что министерство дополнительно подписало меморандум с Делфтским институтом водного образования для подготовки специалистов водной отрасли. В рамках меморандума будет рассмотрена возможность разработки совместных образовательных программ с университетами-партнерами, открытия филиалов вузов Нидерландов в Казахстане с двудипломным образованием и отправки преподавателей казахстанских вузов на стажировки и курсы повышения квалификации в научные центры Нидерландов.

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