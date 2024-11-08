На возвращенные государству деньги построят социальные объекты в Аркалыке, Астане и Алматы

Всего с начала года одобрены соглашения по возврату активов более чем на 900 млрд тенге
Глава правительства Олжас Бектенов провел очередное заседание комиссии по вопросам возврата активов. Как сообщила пресс-служба кабмина, комиссией одобрено заключение соглашений о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге.
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