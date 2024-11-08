На возвращенные государству деньги построят социальные объекты в Аркалыке, Астане и Алматы

Глава правительства Олжас Бектенов провел очередное заседание комиссии по вопросам возврата активов. Как сообщила пресс-служба кабмина, комиссией одобрено заключение соглашений о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге.

Помимо перечисления денег в специальный государственный фонд, одобрено строительство за счет возвращенных средств спортивного комплекса для одаренных детей на 120 мест в городе Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане и тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

«С начала текущего года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры», - сообщил Бектенов.

Напомним, ранее из специального государственного фонда были выделены деньги на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области.