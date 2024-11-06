Законопроект о внедрении института профессиональных приемных семей рассмотрел мажилис в первом чтении

Законопроект по вопросам образования и защиты прав ребенка рассмотрел мажилис в первом чтении на пленарном заседании в среду. Законопроектом вводится новая форма попечительства - профессиональные семьи, а также регулирование дополнительного образования и социальная помощь школьникам, учащимся в частных школах.

«После того как были определены дети, которые оказались в тяжелой ситуации, будет введена новая форма для их семейного размещения. Теперь они будут передаваться не в детские дома, а в профессиональные семьи, в знакомую ситуацию, которая может быть для них комфортной», - заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Министр пояснил в ответ на вопросы депутатов о «тяжелой ситуации», в которую попадают дети, что в первую очередь речь идет о детях, которые остались без родителей и подвергались жестокому обращению.

Он также сообщил, что профессиональные семьи будут проходить психологическую подготовку и не смогут брать под опеку более четырех детей.

Бейсембаев также рассказал, что в рамках регулирования дополнительного образования и обеспечения безопасности учащихся вводится «уведомительный порядок» о начале и прекращении деятельности таких организаций, которое позволит упорядочить базу кружков и секций.

Депутат Едил Жанбыршин спросил у Бейсембаева, почему министерство просвещения не поддерживает идею лицензирования организаций дополнительного образования.

«Министерство заявляет, что упадет количество учащихся в таких организациях из-за тяжелых условий лицензирования. Не понимаю, нам важнее бизнес или дети?» - спросил он.

Другой депутат, Марат Башимов, потребовал, чтобы лицензирование ввели со следующего года, так как то, «что творится в детских садах сейчас, - это ужас».

«Загнали в десять квадратов, негде развернуться и играть. Детей туда отдали, некуда деваться», - сказал он.

Бейсембаев ответил, что они рассматривают такие вариации, но им нужна подготовка. По его словам, возможно, к 2026-2027 годам такая норма будет введена.

Как сообщалось ранее, в Казахстане на законодательном уровне появится институт приемной профессиональной семьи, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, минуя детский дом, сразу попадали в такие семьи. При этом для приемных родителей предлагается установить возрастное ограничение - от 30 до 53 лет. Также законопроектом расширяется категория детей, направляемых в семьи. Теперь помимо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи будут устроены беспризорные, безнадзорные, дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах.

Для материального стимулирования приемным профессиональным воспитателям будет ежемесячно выплачиваться на содержание каждого ребенка 10 МРП и оплачиваться услуга каждого приемного воспитателя – 70 МРП. Также законопроектом вводится обязанность акиматов оказывать социальную помощь детям, учащимся в частных школах, внедряется форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения.