На севере, востоке и в центре Казахстана продолжает сокращаться население

За январь-октябрь 2024 года население Казахстана выросло на 210,1 тыс. человек или на 1,05% и достигло к 1 ноября 20 244 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Самые высокие темпы роста населения сохраняются в Астане – ее население с начала года выросло на 5,71% и достигло 1 511,8 тыс. человек. Помимо Астаны, темпы роста населения выше республиканского уровня наблюдаются только в четырех регионах – в Алматы (2,32%), Шымкенте (2,25%), Мангистауской области (1,92%) и Алматинской области (1,54%). Еще в семи регионах население растет медленнее среднереспубликанского уровня, в двух из них – Жамбылской и Акмолинской областях рост является едва заметным.

В восьми регионах Казахстана наблюдается снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также областях Абай, Жетысу и Улытау. Больше всего за явнрь-октябрь население сократилось в Северном Казахстане – на 1,28%, а также области Абай – на 0,62%.

В Северо-Казахстанской области статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях.

Городское население в Казахстане в январе-октябре 2024 года выросло на 1,75% и достигло 12 727,4 тыс. человек, сельское население за этот период снизилось на 0,12%, составив 7 516,6 тыс. человек. Доля городского населения в стране составила 62,8%, сельского - 37,2%.