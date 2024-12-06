Казахстан пока не может решить вопрос с запретом ввоза сельхозпродукции в Россию

Правительство Казахстана пока не может решить вопрос запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции в Россию, который «Россельхознадзор» ввел с 17 октября. Пока стороны проводят консультации и переговоры, а также направили обращение в Евразийскую экономическую комиссию на выявление признаков барьера на внутреннем рынке ЕАЭС. При этом, как заявили «Власти» в министерстве сельского хозяйства, Казахстан не планирует вводить ответные ограничения в адрес российских экспортеров.

«Министерством совместно со всеми заинтересованными государственными органами продолжается работа по скорейшему разрешению сложившейся ситуации», - говорится в ответе Минсельхоза на запрос «Власти» о том, когда будет снят запрет.

В ведомстве отметили, что проведены два раунда консультаций на площадке Евразийской экономической комиссии с участием представителей министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции, иностранных дел, отечественного бизнеса РК и представителей Россельхознадзора, министерств экономики и сельского хозяйства Росси, а также межправительственные переговоры.

Кроме того, 17 октября в Москве на заседании межправительственной комиссии обсуждалась ситуация по «необоснованным односторонним возвратам казахстанской сельскохозяйственной продукции со стороны Россельхознадзора», 1 ноября эти вопросы обсуждали глава Минсельхоза Казахстана и вице-премьер сельского хозяйства РФ, а 22 ноября – уже в ходе визита главы МСХ России в Астану обсуждался вопрос перемещения и транзита подкарантинной продукции.

«По итогам проведенных консультаций удалось оказать содействие отечественным предпринимателям в части отгрузки задержанной транзитной партии в 46 тыс. тонн казахстанской чечевицы, 10 тыс. тонн твердой пшеницы через морской порт Новороссийска. Партии успешно были перегружены на судно и направлены в место назначения. Также планируется направить в место назначения партию чечевицы ожидающей реэкспорта в порту города Ейск», - добавили в ведомстве.

Вместе с тем в Минсельхозе признали, что пока не знают, какие убытки понесли компании из-за за запрета на ввоз зерна на территорию РФ. На вопрос, планирует ли Казахстан зеркально ограничить доступ товаров из России на рынок Казахстана, в ведомстве заявили, в министерстве ответили отрицательно.

В то же время 4 октября страна подала обращение в ЕЭК «по случаю введения ограничений Российской Федерацией на ввоз казахстанской подкарантинной продукции».

«В соответствии с предварительным заключением департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК от 8 ноября в действиях уполномоченного органа Российской Федерации (Россельхознадзора) усматриваются признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, поскольку они свидетельствуют о нарушении права Союза», - заявили в Минсельхозе.

И теперь Казахстан ожидает окончательное заключение Евразийской экономической комиссии.

Напомним, 17 октября Россия ввела односторонние ограничения на ввоз казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции на свою территорию.

31 октября министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на вопрос журналиста «Власти» выразил надежду, что запрет на ввоз казахстанского зерна в Россию будет снят в течение недели.