В Восточном Казахстане из-за сильных морозов школьников перевели на дистанционное обучение

Морозная погода сегодня в пяти районах области
По данным управления образования Восточно-Казахстанской области, в среду, 18 декабря, на дистанционное обучение переходят учащиеся пяти районов области, сообщает «Казинформ».
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