Суд Астаны отклонил иск жителя ВКО к правительству об отмене постановления о переводе времени

В среду, 18 декабря, межрайонный суд по гражданским делам города Астаны отклонил иск жителя Восточно-Казахстанской области и юриста Серикжана Ахметжанова к правительству Казахстана с требованием отменить постановление о переводе времени.

«В удовлетворении иска Ахметжанова Серикжана Маратовича отказать», – заявила судья Асанова, добавив, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ахметжанов подключился к суду онлайн. Он попросил суд разъяснить решение, но судья уже объявила заседание закрытым.

В телефонном разговоре Ахметжанов заявил «Власти», что решение суда было ожидаемым и «весь процесс сводился к этому».

«Обжаловать будем однозначно, вплоть до Конституционного суда и в международные органы. Такая возможность у нас есть. На этом точку не ставим. Даже хорошо, что суд принял решение и принял иск по существу», – сообщил он.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Ранее страна жила в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда страна была поделена на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году. Казахстанские ученые и эксперты, по данным правительства, предлагали установить единый часовой пояс, чтобы большинство регионов использовали время, наиболее близкое к естественному. Эксперты считали, что это устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Многие жители страны остались недовольны введением единого часового пояса, из-за которого теперь в восточной части страны рано светает и рано темнеет. Инициативная группа подала петицию «Вернем время назад», однако министерство торговли и интеграции ее отклонило. А 6 сентября группа депутатов мажилиса опубликовала обращение с критикой о переходе на единый часовой пояс. Депутаты назвали это решение необдуманным и пообещали провести парламентские слушания по этой теме.

В декабре партия Amanat выступила за то, чтобы в Казахстане вернули прежний часовой пояс. Как сообщил депутат Елнур Бейсенбаев, к ним поступили обращения от более 10 тыс. человек. И поэтому парламентарии потребовали от правительства ускорить исследование о влиянии перевода времени, зпавершить его в марте 2025 года, «доизучить, доработать и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ».

Подробнее о том, как активисты и жители разных регионов Казахстана требуют отмены единого часового пояса, читайте в материале «В поисках утраченного времени».