Аким Астаны в этом году не провел выездную встречу с жителями района Есиль

Аким Астаны Женис Касымбек в 2024 году не провел выездную встречу с жителями района Есиль. Пресс-служба акимата объяснила это тем, что жители пришли на встречу акима с жителями района Нура.

«Со всеми районами я провожу, проводил и провел. Практически завершились эти встречи со всеми жителями. Не только в том формате, о котором вы говорите, конкретно дополнительно проводим встречи с активистами отдельно», - сказал Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций в пятницу.

На уточняющий вопрос журналиста «Власти» о том, почему все же выездная встреча с населением района Есиль не была проведена, аким ответил, что предоставит информацию позже.

«Так как район Нура относительно новый и ранее был в составе района Есиль, на встречу пришли также жители района Есиль. Поднимаемые жителями вопросы касались сразу двух районов, поэтому встреча была объединенной», - позже уточнили в пресс-службе акимата.

Однако стоит отметить, что района Нура отделился от района Есиль еще в 2022 году, а в прошлом году встречи с жителями районов Есиль и Нура проводились отдельно: с районом Есиль – в апреле, а с Нура – в ноябре.

В акимате добавили, что аким провел отдельную встречу с инициативной группой жилого массива «Чубары» района Есиль. Однако в жилом массиве проживают около 5 тыс. человек, а население района Есиль, по информации Бюро нацстатистики на начало 2024 года, составляет 270 тысяч человек.

Напомним, что в марте 2022 года после Январских событий президент подписал указ, который обязывает акимов встречаться с населением. В ноябре прошлого года в указ были внесены изменения, которые снизили требования к акимам: акимы городов республиканского значения обязаны проводить выездную встречу в каждом районе города не реже одного раза в год.

Также, согласно указу, акиматы должны объявить о проведении встреч акима с населением за две недели до дня встречи. В этом году сообщение об отчетной встрече акима города с жителями района Алматы было размещено на сайте акимата вечером 1 мая, меньше чем за сутки до встречи. На запрос «Власти» акимат ответил, что анонсы встреч публикуются тогда, когда уже известно точное время и дата.

«В первую очередь, это делается для удобства самих жителей, так как после раннего информирования возможны изменения в графике – при этом повторный анонс жители могут пропустить», - дополнили в акимате.