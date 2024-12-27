Рабочие нефтяного месторождения Северные Бузачи в Мангистау требуют безопасных условий труда

Днем 24 декабря на скважине NB-10107-4H месторождения Северные Бузачи погиб рабочий, сообщает Lada.kz . Как заявил руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нурали Баулыбаев, произошел несчастный случай с оператором по добыче нефти и газа 4-го разряда 36-летним Ахметовым Досаном.

«На основании данных GPS, в 09:53 он прибыл на объект для выполнения обхода. В 11:15 был обнаружен без признаков жизни возле работающей нефтяной качалки. 25 декабря утром комиссия по расследованию несчастного случая выезжала на место происшествия», - рассказал Баулыбаев.

По его словам, на месторождении проведены осмотр места происшествия, внешний осмотр оборудования, произведен тестовый запуск нефтяной качалки, осмотрена прилегающая территория для выявления возможных факторов, способствовавших происшествию. Также опросили четырех очевидцев, находившихся поблизости на момент происшествия.

«Их показания зафиксированы в протоколе расследования. Изучена техническая документация на нефтяную качалку. Причины происшествия уточняются», - заключил Баулыбаев.

По факту гибели нефтяника полиция возбудила уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда).

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий», - заявили в полиции.

Между тем коллеги погибшего нефтяника записали видеообращение к руководству компании, а также к руководству области и прокуратуре. Они заявили, что вопросы безопасности на предприятии вызывают серьезные опасения.

«Мы, коллектив работников месторождения Северные Бузачи, выражаем глубокую обеспокоенность в связи с трагическим несчастным случаем, который произошел на нашем объекте и унес жизнь нашего коллеги. <…> Каждый из нас ежедневно работает на опасных производственных объектах, подвергает себя риску ради выполнения целей, поставленных работодателем. Мы не только работники, но и главы семей, кормильцы, на которых держится благополучие наших близких. Мы не можем оставаться равнодушными, когда безопасность на рабочих местах подвергается сомнению», - заявили работники компании.

Они требуют встречи с генеральным директором компании Buzachi Operаting Ltd, чтобы обсудить причины происшествия и разработать необходимые меры по обеспечению безопасных условий труда.

«Несмотря на наши многочисленные попытки выйти на контакт, <…> никакого ответа не было. Директор компании Buzachi Operаting Ltd игнорирует наши обращения. <…> Нами неоднократно направлялись служебные записки от непосредственных руководителей цехов и отделов с просьбами создать безопасные и благоприятные условия труда. Однако эти обращения остаются без внимания, а проблема безопасности на предприятии продолжаются игнорироваться, что ставит под угрозу жизнь всех работников», - заявили нефтяники.

Они призвали руководство области, государственных органов, прокуратуры, надзорные инстанции обратить внимание на эту ситуацию, а также потребовали, чтобы генеральный директор компании перестал их игнорировать.

«Это показатель системных проблем и пренебрежительного отношения работодателя к своим обязанностям по обеспечению безопасности труда. <…> Мы больше не можем мириться с этим, мы настаиваем на решительных действиях со стороны генерального директора, а также всех органов, ответственных за контроль и обеспечение безопасности на производственных объектах», - заключили работники нефтяной компании.