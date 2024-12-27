Рейсы в Новосибирск и Омск пока будут выполняться
Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург
Фото Qazaq Air

Тамара Вааль, Астана, Власть

До конца января авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург. Как сообщили в пятницу в пресс-службе компании, это решение обусловлено обеспечением безопасности пассажиров и членов экипажа.

«Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана – Екатеринбург в период с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию», - говорится в сообщении.

При этом Qazaq Air продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск, которые «соответствуют критериям оценки рисков компании».

Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет по итогам повторной оценки рисков.

Отметим, что накануне в авиакомпании заявляли, что примут решение насчет приостановки рейсов в Россию после завершения расследования авиакатастрофы в Актау.

Вместе с тем в министерстве транспорта сообщили «Власти», что вопрос о запрете или приостановке полетов казахстанских авиакомпаний в Россию не стоит.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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