Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург

Рейсы в Новосибирск и Омск пока будут выполняться
Тамара Вааль, Астана, Власть
До конца января авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург. Как сообщили в пятницу в пресс-службе компании, это решение обусловлено обеспечением безопасности пассажиров и членов экипажа.
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