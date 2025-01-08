​Казахстан добудет 96,2 млн тонн нефти в 2025 году, прогнозируют в Минэнерго

В министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в 2025 году страна может добыть 96,2 млн тонн нефти. Это на 1 млн тонн меньше прогноза, озвученного в сентябре прошлого года.

Согласно прогнозу, по итогам 2024 года в Казахстане было добыто 87,8 млн тонн — на 2,5% ниже годового плана в 90,3 млн тонн. Снижение добычи объяснялось с капитальным ремонтом на месторождениях Тенгиз и Кашаган.

В конце прошлого года Казахстан заявил, что продолжит сокращение добычи – на 2,2 млн баррелей в сутки — в рамках обязательств ОПЕК+. Таким образом страна намерена компенсировать перепроизводство в первой половине 2024 года.

Ограничение производства будет действовать до конца марта 2025 года. В первом квартале Казахстан согласился добывать не более 1,46 млн баррелей в сутки с постепенным увеличением до 1,55 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года.

В конце декабря министр энергетики Алмасадам Саткалиев не стал отвечать на вопросы «Власти» о том, насколько уровень добычи нефти и выручка нефтяных компаний Казахстана могут отойти от плановых значений 2025 года.

«Есть разные прогнозы у аналитиков и агентств. Но нужно принимать во внимание, что ОПЕК достаточно эффективно исполняет квоты по снижению, и это является стабилизирующим фактором для цен», — сказал Саткалиев.

Центр исследований прикладной экономики (AERC) прогнозирует, что объемы добычи нефти в Казахстане вырастет до 89 млн тонн. Основной фактор роста производства — запуск проекта расширения месторождения Тенгиз во втором квартале 2025 года.

В AERC также ожидают, что среднегодовая цена на нефть в 2025 году сложится на уроне $78-82. Давление на стоимость углеводородов, помимо политики Трампа, может оказать возвращение Ливии на рынок нефти, стабилизация обстановки на Ближнем Востоке, а также дальнейшее рассогласованность участников соглашения ОПЕК+ по сдерживанию добычи.





