Россельхознадзор заявил, что Казахстан не соблюдает ограничения на ввоз зерновых

Россельхознадзор заявил, что Казахстан не соблюдает введенные с 17 октября 2024 года временные ограничения на ввоз пшеницы, семян льна и чечевицы на территорию России, в том числе предназначенные к отгрузке в третьи страны в случае непрямой перевалки.

Как сообщается на сайте ведомства, накануне эту «обеспокоенность» выразил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в ходе переговоров по видеосвязи с и.о. председателя комитета государственной инспекции в АПК министерства сельского хозяйства Казахстана Сакеном Каныбековым.

«Ведомством установлены случаи ввоза зерновой продукции казахстанского происхождения: по 5 тысяч тонн пшеницы в ООО “Ростовский морской мультимодальный порт» и АО «Морской торговый порт Темрюк”, инфраструктура которых не предусматривает прямую перевалку зерна. Кроме того, в поступившей продукции в ряде случаев выявлены карантинные для ЕАЭС вредные организмы», - заявили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что это несет высокие риски распространения карантинных объектов по территории России и может привести к заражению экспортных партий российского зерна, так как используется общая портовая инфраструктура.

Россельхознадзор предупредил Казахстан «о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на соблюдение карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС и введенных ограничений».

Напомним, 17 октября Россия ввела односторонние ограничения на ввоз казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции на свою территорию.

31 октября министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на вопрос журналиста «Власти» выразил надежду, что запрет на ввоз казахстанского зерна в Россию будет снят в течение недели.

6 декабря в Минсельхозе сообщали «Власти», что правительство Казахстана пока не может решить вопрос запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции в Россию. Пока стороны проводят консультации и переговоры, а также направили обращение в Евразийскую экономическую комиссию на выявление признаков барьера на внутреннем рынке ЕАЭС.

«В соответствии с предварительным заключением департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК от 8 ноября в действиях уполномоченного органа Российской Федерации (Россельхознадзора) усматриваются признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, поскольку они свидетельствуют о нарушении права Союза», - заявляли в Минсельхозе.

Сообщалось, что Казахстан ожидает окончательное заключение Евразийской экономической комиссии.