Казахстан и Россия подпишут новую декларацию о сотрудничестве

Глава государства Касым-Жомарт Токаев накануне своего визита в Россию опубликовал в «Российской газете» статью, в которой рассказал о важности предстоящих с Владимиром Путиным переговоров и о перспективах сотрудничества с РФ.

«Казахстан и Россия выстроили по-настоящему образцовые межгосударственные отношения. Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием», - заявил Токаев.

Он сообщил, что ключевым пунктом повестки его визита в Москву станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

«Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», - убежден президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а Казахстан – в пятерке основных торговых партнеров России; активно развивается инвестиционное сотрудничество, реализуется более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше $50 млрд, в Казахстане успешно работают свыше 20 тыс. компаний с российским капиталом. Кроме того, особое место, по его словам, в сотрудничестве занимает сфера энергетики, углубляется взаимодействие в транспортно-логистической отрасли, развивается сотрудничество в научно-образовательной и гуманитарной сферах. Но «спектр казахстанско-российского взаимодействия значительно шире, включая все возможные сферы», отметил Токаев.

В целом он считает, что «отношения Астаны и Москвы оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве», а сотрудничество стран – «живое и динамичное, способное выдержать не только испытание временем, но и гибко отвечать на вызовы новой эпохи».

«Наши народы веками жили бок о бок, деля радости и испытания, вместе создавали единое культурное пространство Евразии. Нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов», - заявил президент Казахстана, считая, что обе страны «уверенно идут вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов».

Токаев напомнил, что первый Договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией был подписан в 1992 году и «заложил прочный фундамент межгосударственных отношений». Казахстан с момента обретения независимости придавал особое значение развитию дружественных отношений с Россией, фиксируя в своих документах о внешней «российское направление как неизменный приоритет». И, по мнению главы государства, «несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества».