Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года, сообщает Русская служба ВВС . Это подтвердил премьер-министр Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани в ходе пресс-конференции. Также ХАМАС согласился освободить часть израильских заложников.

Договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Прекращение огня вступит в силу в воскресенье, 19 января, при условии, что на него согласится правительство Израиля. Точное время пока не определено.

Большинство израильских министров намерены поддержать соглашение в четверг. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство принять сделку.

Детали соглашения пока не раскрываются. Предварительно известно, что первая фаза прекращения огня рассчитана на 42 дня, и за это время израильские войска должны будут постепенно выйти из сектора Газа. Также на территорию анклава ежедневно будут допускаться по несколько сотен грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме того, по информации катарского премьера, во время первой фазы должны быть освобождены 33 израильских заложника. Всего у ХАМАС остаются 94 заложника, при этом 34 из них, скорее всего, мертвы.

На втором этапе Израиль и ХАМАС обсудят шаги для полного окончания войны. Эта фаза также продлится 42 дня, однако если за этот срок договоренности не будут достигнуты, режим прекращения огня будет продлен.

В рамках третьей фазы будут возвращены оставшиеся заложники и обсужден плана по реконструкции сектора Газа.

Для палестинцев это соглашение означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома.

В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юг Израиля, в результате погибли около 1,2 тыс. человек, 251 человек были взяты в плен. Некоторых из них удалось освободить, тела некоторых других были найдены Армией обороны Израиля.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал военную кампанию в секторе Газа. Погибли более 46 тыс. палестинцев.

Переговоры о прекращении огня велись с ноября 2023 года. Все предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху: ХАМАС требовал полного прекращения огня, а Израиль настаивал на полном уничтожении группировки как военной и политической силы.