Правительство определилось с моделью финансирования модернизации объектов энергетического и коммунального секторов

Кредитование в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» будет на рыночных условиях, заявил в пятницу в ходе брифинга в правительстве председатель комитета регулирования естественных монополий министерства национальной экономики Асан Дарбаев.

«По модели финансирования предполагается рыночно-бюджетное взаимное финансирование, а также займы международных финансовых организаций. Все займы будут определены в национальной валюте», - сказал Дарбаев.

Он подчеркнул, что в основном будут применяться рыночные займы, где ставка кредитования составит от 15 до 20%, при этом около половины будут подлежать субсидированию. Срок займа будет составлять от 10 до 20 лет, с обязательным предоставлением каникулярного периода. Однако, добавил председатель комитета, в отдельных случаях будет применяться механизм льготного бюджетного кредитования.

«Льготное кредитование приоритетных отраслей экономики является распространенной практикой в развитых странах. В стране уже были реализован ряд программ льготного кредитования, получивших востребованность среди бизнеса и населения», - напомнил Дарбаев.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, в свою очередь, напомнил, что в рамках нацпроекта в течение ближайших пяти лет будет введено порядка 7 300 мегаватт электрической мощности в стране и модернизирована часть действующих мощностей. На это правительство «пока таргетирует 6,4 трлн тенге».

«Финансирование мы подразумеваем, что будет на рыночных условиях. Здесь никакого субсидирования для генерации процентной ставки не предусмотрено», - заверил он.

Также вице-премьер отметил, что предполагается софинансирование за счет средств акционеров.

«Если частники не смогут или скажут, что они не в состоянии обеспечить софинансриование увеличения акционерного капитала, значит, придется размывать их долю, временно государству или квазигоссектору заходить туда. Будем дальше это финансировать и с обратным опционом потом на рынке опять частному сектору будем продавать более успешным менеджерам», - заключил Бозумбаев.