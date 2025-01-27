Полиция продолжает находить оружие, похищенное по время Январских событий, заявили в МВД

По данным портала Polisia.kz, с начала года изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе четыре единицы похищенного во время Январских событий, а также шесть гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра.

Так, УБОП департамента полиции Алматы совместно с сотрудниками следственного изолятора города в Турксибском районе обнаружен схрон, где изъято три обреза, три пистолета, четыре гранаты и около 50 патронов, а также карабин, похищенный из оружейного магазина в ходе Январских событий. Аналогичные совместные оперативные мероприятия УБОП и ДУИС проведены в Таразе, где найден схрон с двумя обрезами и боевым арбалетом, также похищенным во время январских беспорядков.

В Актобе на территории садоводческого общества изъяли винтовку ТОЗ с 56 патронами и гранату Ф-1, в Алматинской области обнаружены два ружья, граната РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также два пистолета Макарова, которые значатся похищенными в ходе январских событий.

В Талдыкоргане у местного жителя из автомобиля изъято пять травматических пистолетов.

«Всего за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий», - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.