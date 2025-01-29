Соглашение с Россией по обеспечению работы единых энергосистем ратифицировал мажилис

В среду мажилис принял закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации». Документ определяет условия взаимодействия двух стран.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, из-за дефицита мощностей в единой энергетической системе Казахстана и аварийных и внеплановых ремонтов на электростанциях потери или превышение объемов электроэнергии в час из России достигали 150 МВт, а в отдельные часы – 1 500 МВт. Поэтому российская сторона в ноябре 2021 года инициировал вопрос актуализации действующего соглашения.

«В рамках обсуждений и переговоров был принят план мероприятий по регулированию вопросов, связанных с параллельной работой ЕЭС Казахстана и ЕЭС России. Совместными усилиями в ходе сложных переговоров специалистов двух стран удалось достичь консенсуса по всем спорным вопросам проекта протокола по внесению изменений и дополнений в соглашение от 2009 года», - уточнил глава Минэнерго.

Стороны договорились не увеличивать стоимость отклонений внутри допустимого диапазона и актуализировать условия покупки и продажи электроэнергии для компенсации отклонений между АО «KEGOC» и ПАО «Интер РАО». В том числе, добавил министр, предусмотрено применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверхдопустимого диапазона отклонений.

«По итогу определена среднечасовая величина допустимого отклонения перетоков от заданного диспетчерским графиком на уровне +/-150 МВт, в пределах которого не оплачивается мощность, услуги по передаче электроэнергии по сетям ПАО “Россети”, покупка и продажа электроэнергии осуществляются по равнозначной цене», - пояснил Саткалиев.

В рамках отклонения казахстанская сторона будет оплачивать не только электроэнергию, но и диспетчеризацию и транзит по российским сетям.

Как сообщил Саткалиев, Казахстан покупает электроэнергию у России в среднем по 8 тенге за киловатт в час. Сверхдиапазона эта стоимость составит 23 тенге за киловатт час.

«Это не приведет к росту цен, потому что это вынужденная покупка, других источников нет. В противном случае мы будем вынуждены вводить ограничения на внутренних потребителей», - заключил Саткалиев.