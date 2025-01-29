Суд опять продлил на месяц арест пяти активистам, задержанным в Алматы перед референдумом по строительству АЭС

Суд вновь продлил арест пяти активистам, задержанным в Алматы перед референдумом. Они остаются под стражей уже пятый месяц, сообщил «Власти» адвокат Толеген Берликожа. Им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

«Экспертиза по делу еще не готова. Арест продлили на пятый месяц. Сейчас ввиду их возраста требуем отпустить их под домашний арест или под залог», – сообщил адвокат.

Напоминаем, что 29 сентября в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

Еще пять человек 1 октября были арестованы на два месяца за «организацию массовых беспорядков» - это Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.