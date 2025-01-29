Суд опять продлил на месяц арест пяти активистам, задержанным в Алматы перед референдумом по строительству АЭС

Активисты находятся под стражей уже пятый месяц
Суд вновь продлил арест пяти активистам, задержанным в Алматы перед референдумом. Они остаются под стражей уже пятый месяц, сообщил «Власти» адвокат Толеген Берликожа. Им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».
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