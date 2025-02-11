Аграрии по-прежнему будут получать удешевленное дизтопливо на весенне-полевые работы

Несмотря на отмену государственного регулирования на бензин и дизельное топливо, казахстанские аграрии получат удешевленное на 15% дизтопливо на проведение весенне-полевых работ, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«30 января отменено государственное регулирование цен на АИ-92 и дизтопливо. Рекомендуемая Минэнерго текущая цена дизтоплива составляет 232 тенге за литр до станции назначения в регионах. Конечная цена устанавливается региональными операторами и может составить 254 тенге за литр, что дешевле на 45+ тенге за литр, или на 15 % ниже от розничных цен АЗС», - сказал Саткалиев.

Он отметил, что для аграриев «дисконт 15% от цены АЗС останется неизменным».

Вместе с тем для прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей получены отдельные пин-коды – дизтопливо будет окрашено в желтый, синий и красный цвета, а также будет создан отдельный виртуальный склад в электронной системе счет-фактур.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в этом году объем финансирования полевых работ увеличен до 700 млрд тенге, объемы средств на лизинговые услуги выросли до 200 млрд тенге, и уже выделено свыше 400 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

«Министерствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей обеспечить контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах. Акиматам в недельный срок представить полные данные по региональным операторам. В отношении компаний и физических лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, поручаю принимать самые жесткие меры», - сказал премьер.

Кроме того, он поручил Минсельхозу совместно с холдингом «Байтерек» принять меры по оптимизации и упрощению процедур кредитования и субсидирования. Как подчеркнул Бектенов, «именно на их сложность жалуются фермеры».