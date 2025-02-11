Россельхознадзор в январе снял все ограничения на ввоз казахстанской сельхозпродукции – Сапаров

Казахстан полностью урегулировал вопрос с Россельхознадзором по поводу ограничений на ввоз казахстанской сельскохозяйственной продукции, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«По этому вопросу я специально съездил в Москву, встретился с министром сельского хозяйства, руководителем Россельхознадзора. Вопросы по зерновым, бобовым, масличным культурам сняты. Вагоны, как раньше, на перевалке не стоят сейчас. Мы это оперативно решили, отгружают экспорт», - заверил Сапаров.

По его словам, все ограничения по транзиту, которые были наложены Россельхознадзором в октябре 2024 года, сняты в январе 2025 года.

«В ноябре было документально снято по транзиту. Но они выставили требование: без перевалки, сразу же грузить в судно. А чтобы грузить в судно, это несколько сотен вагонов. Это простои. Поэтому я выехал в январе и решил вопрос, чтобы они нам разрешали перевалку. Сейчас экспорт идет нормально», - подчеркнул глава Минсельхоза.

Он добавил, что остались ограничения по ввозу в Россию цветов из третьих стран. Но этот вопрос, по мнению Сапарова, будет снят максимум в течение 10 дней.

Напомним, 17 октября Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России казахстанской пшеницы, чечевицы, семян льна и другой сельхозпродукции. В конце октября Сапаров выражал надежду, что вопрос решится в течение недели.

6 декабря в Минсельхозе сообщили «Власти», что правительство Казахстана пока не может решить вопрос. Стороны проводили консультации и переговоры и направили обращение в Евразийскую экономическую комиссию на выявление признаков барьера на внутреннем рынке ЕАЭС.

14 января Россельхознадзор заявил, что Казахстан не соблюдает введенные ограничения на ввоз пшеницы, семян льна и чечевицы на территорию России, в том числе предназначенные к отгрузке в третьи страны в случае непрямой перевалки.