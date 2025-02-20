Почти треть казахстанцев оправдывают войну в Украине, показал опрос Demoscope

Почти треть граждан Казахстана (27,8%) продолжают поддерживать войну в Украине под влиянием российской пропаганды. При этом пятая часть казахстанцев (20%) выражает поддержку Украине, говорится в опросе , проведенном Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope при поддержке фонда Конрада Аденауэра и в сотрудничестве с исследовательским центром Paperlab.

К третьей годовщине войны в Украине DEMOSCOPE провел опрос граждан на тему «Отношение казахстанцев к войне в Украине». Данные этого опроса также сравнили с опросами 2022 и 2023 годов, чтобы отследить динамику изменений в восприятии казахстанцев по отношению к конфликту.

Результаты опроса демонстрируют, что нарративы российской пропаганды по-прежнему влияют на общественное мнение казахстанцев: 27,8% опрошенных продолжают воспринимать войну, воспроизводя наиболее популярные тезисы роспропаганды, 10,7% верят, что Россия ведет специальную военную операцию против нацистов в Украине; 17,1% убеждены, что Россия воюет со странами Запада и НАТО на территории Украины. В 2022 году повестку Кремля поддерживали 33,2% опрошенных казахстанцев, а в 2023 году – 31,8%.

Это свидетельствует об уязвимости информационного пространства Казахстана, в котором продолжает активно присутствовать российский, в том числе пропагандистский, контент.

В то же время почти не изменилось противоположное восприятие войны: 24% ответили, что Россия ведет войну против Украины с целью ее оккупации и дальнейшего присоединения, такого же мнения придерживались 22,1% опрошенных в 2022 году и 28,4% респондентов в 2023 году.

Нейтральной позиции по отношению к войне по итогам опроса 2025 года придерживаются 55,5% респондентов, в 2022-м – 59,1%, в 2023-м – 59,8%. При этом пятая часть казахстанцев (20%) выражает поддержку Украине. За Россию высказались 15% респондентов.

Россию активнее всего поддерживает население старше 60 лет – 37,7%, что вдвое больше, чем среди респондентов 50-59 лет (17,3%) и более чем в пять раз выше среди респондентов в возрасте 30-39 лет (7,1%). В то же время Украину более равномерно поддерживают все возрастные группы – от 15,4 % до 28,9%.

Опрос также показал, что внимание общества к войне постепенно снижается, но по-прежнему остается высоким. В 2025 году 42% опрошенных продолжают следить за происходящим на фронте. Из них 11,8% мониторят ситуацию ежедневно, а 30,2% – время от времени. Для сравнения: в 2023 году за новостями следили 53%, а в 2022 году – 62,6%. Снижение интереса может быть связано с усталостью и смещением фокуса на внутристрановые экономические и политические проблемы.

Информацию о войне респонденты в основном получают из соцсетей (55,8%). Из казахстанских СМИ – 19,9%, от знакомых и родственников – 13,6%, из российских СМИ – 9,3%. Менее популярны СМИ Украины (2,9%) и других стран (2,4%).

Участников опроса также попросили спрогнозировать итоги войны. По мнению 57,4% опрошенных стороны придут к компромиссу при содействии других стран, 11,8% считают, что победит Россия, а 4,7% – что Украина.

В то же время 25,8% казахстанцев допускают возможное нападение России на Казахстан. Из них 8,8% считают такой сценарий вполне возможным, а 17% допускают военную агрессию, но при определенных обстоятельствах. 58% считают агрессию невозможной, а 16,2% затруднились с ответом.

Респондентов также спросили, изменилось ли их отношение к сторонам войны после ее начала. К Украине отношение улучшилось у 14,6% казахстанцев, к России – у 4,3%. Об ухудшении отношения к России и к Украине заявили 28,8% и 14,6% респондентов соответственно. Более половины участников опроса (54,1% в отношении России и 57,7% – Украины) отметили, что отношение к странам не изменилось.

Опрос также показал, что более трети респондентов (35,1%) считают, что война отрицательно повлияла на экономику Казахстана. Лишь 5% отметили положительные изменения, а 41,3% не видят взаимосвязи между войной и ухудшающейся экономической ситуацией.

Опрос проводился с 27 января по 5 февраля 2025 года в 17 регионах Казахстана и в городах Алматы, Астана, Шымкент. Было опрошено 1 100 человек.