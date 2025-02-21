Гидротехнические сооружения Кенгирского водохранилища в области Улытау вернули государству

С Kazakhmys Distribution заключен договор дарения
По акту прокурора государству возвращены гидротехнические сооружения Кенгирского водохранилища в области Улытау, сообщила пресс-служба надзорного органа региона.
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