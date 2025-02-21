Гидротехнические сооружения Кенгирского водохранилища в области Улытау вернули государству

«В свое время они были переданы на баланс градообразующего предприятия ТОО “Kazakhmys Distribution”. Для их возврата прокуратурой области внесено представление на имя министра водных ресурсов. Во исполнение акта прокурорского надзора заключен договор дарения и подписан акт приема передачи объекта», - сообщили в прокуратуре.

Теперь будет проведено обследование водохранилища и его гидротехнических сооружений для принятия дальнейших мер по их модернизации.

В прокуратуре напомнили, что Кенгирское водохранилище – это главный регулятор воды для энергетики и ирригации региона и стратегический объект.

