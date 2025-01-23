В Алматы двое блогеров задержаны по подозрению в вымогательстве

Они вымогали у предпринимателя деньги
В Алматы задержаны двое блогеров по обращению предпринимателя о вымогательстве, сообщает Polisia.kz.
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