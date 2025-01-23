В Алматы двое блогеров задержаны по подозрению в вымогательстве

В Алматы задержаны двое блогеров по обращению предпринимателя о вымогательстве, сообщает Polisia.kz.

«Подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге», - сообщили в полиции.

Кроме того, по версии следствия, они пытались склонить потерпевшего предпринимателя отказаться от претензий на сумму 20 млн тенге, которую он обязан был выплатить по решению суда.

Подозреваемые задержаны при получении 10 млн тенге.

КазТАГ со ссылкой на источники сообщает, что задержанные блогеры – казахстанский велопутешественник Дамир Кушеев и Руслан Каримов.