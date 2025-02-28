12 блогеров задекларировали дополнительные доходы на 1,4 млрд тенге, сообщили в комитете госдоходов

«Комитетом государственных доходов продолжаются мероприятия по исполнению уведомлений камерального контроля по занижению доходов. В ходе данных мероприятий 12 блогеров самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге с уплатой налогов в сумме 73,6 млн тенге», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов» на сумму 71,9 млрд тенге. При этом расхождения на эту сумму «не являются суммой неуплаченных налогов», а это предполагаемые доходы, которые не отражены в налоговых декларациях блогеров, пояснили в КГД.

Напомним, 18 февраля в комитете государственных доходов сообщили, что в декларациях у 594 блогеров выявлено расхождение на 53,3 млрд тенге. До этого Алишер Еликбаев на своей странице в Facebook писал, что с 14 февраля «огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфо-бизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать “валентинки” от налоговой». По его информации, уведомления получили около 8 тыс. человек, которым сообщили, что они недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы.

19 февраля в КГД уточнили, что при отправке уведомлений о задолженности по налогам произошли технические сбои, в результате чего отозваны 169 уведомлений на 9,8 млрд тенге.