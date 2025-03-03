Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Figaro сообщил, что Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие между Россией и Украиной – на один месяц, сообщает Reuters.

Макрон заявил, что перемирие будет распространяться на атаки с воздуха, с моря и на объекты энергетической инфраструктуры, но не на наземные боевые действия.

Он также сказал, что европейские сухопутные войска будут развернуты на Украине только на втором этапе: «В ближайшие недели на украинской территории не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, как только мир будет подписан, будет осуществлено развертывание (войск – В.)».

Также Макрон заявил, что Франция и другие европейские страны должны тратить больше на оборону - от 3% до 3,5% от ВВП. Европейская комиссия также должна быть более инновационной в финансировании расходов на оборону, считает он.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что европейские лидеры согласились разработать план мирного урегулирования на Украине для представления США. Подробности плана не приводятся.

На саммите в Лондоне они выразили решительную поддержку украинскому президенту и пообещали сделать больше, чтобы помочь его стране. Несколько из них заявили, что им необходимо увеличить расходы на оборону, что может помочь склонить Дональда Трампа на свою сторону и предложить гарантии безопасности США в случае заключения мира.