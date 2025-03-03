Участок под строительство президентской библиотеки в Астане должны выкупить до марта 2026 года

Столичное управление жилья и жилищной инспекции должно выкупить участок для строительства президентской библиотеки в районе Есиль. Этот участок находится в планируемом Линейном парке, сейчас на нем расположены бараки, в которых жили строители торгового центра, при этом сам участок пока принадлежит частной компании.

Акимат Астаны издал постановление о принудительном отчуждении участка для государственных нужд в декабре прошлого года. Согласно документу, управление жилья и жилищной инспекции должно с 17 марта 2025 года до 17 марта 2026 года произвести принудительное отчуждение для государственных нужд земельного участка в Есильском районе площадью 4,4675 га квадрате улиц Түркістан – Керей, Жәнібек хандар – Ақмешіт – Алматы.

При этом пока нет архитектурно-планировочного задания на проектирование библиотеки, а также нет согласованного эскизного проекта.

«На сегодняшний день заявление на проведение общественных обсуждений в адрес управления не поступало», - также сообщили «Власти» в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

В управлении подчеркнули, что если стоит вопрос об изменении планов детальной планировки, по закону обязательно должны проводиться общественные слушания.

Ранее аким Женис Касымбек заявлял, что в случае с президентской библиотекой их не будет, так как вопрос обсуждался при рассмотрении генерального плана.

В феврале на встрече с жителями района Есиль Касымбек также заверил, что Линейный парк будет. По его словам, первый участок парка уже готов, еще на двух участках будут демонтированы бараки, и начнется проектирование парка.

В то же время он подтвердил, что есть планы по строительству совместно с парком и библиотеки.

«Эта библиотека – социальный объект. Предполагается, что будет такая же библиотека, как в Анкаре или Осло, и будет работать 24 часа в сутки. Она должна дать дополнительный импульс для развития этого центра города. При этом вокруг всего будет парковая зона, там не будет ни жилья, не будет ни ТРЦ, ни других объектов, это нормальный социальный объект, который нужен городу», –- сказал он, добавив, что если жители недовольны решением властей, то могут его оспаривать.

Жители района неоднократно выступали против застройки Линейного парка, регулярно устраивая протесты, и были намерены подать в суд на акимат. В марте 2022 года акимат Астаны заявил, что застройки на месте парка не будет, а на своей странице в Facebook пресс-секретарь акимата Акмарал Олжабаева сообщила, что речь идет об отмене строительства на всей территории парка.

В прошлом году Касымбек обещал, что до конца 2023 года из бараков съедут строители, а проект Линейного парка готовится и в 2024 году начнут его строительство.