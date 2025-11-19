590 случаев гриппа зарегистрировано в Казахстане с начала эпидсезона

С начала эпидсезона в Казахстане зарегистрировано 590 случаев гриппа и более 1,4 млн случаев заболеваемости ОРВИ, из которых за последнюю неделю – 183 тыс. случаев. При этом министр здравоохранения Акмарал Альназарова отрицает рост заболеваемости. Как заявила она в среду в ходе заседания правительства, по сравнению с прошлым годом, количество заболевших меньше, за исключением последней недели.

«За последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 074 случая ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них тип А (H3N2) – 587 случаев (гонконгский грипп, который регистрируется в Казахстане с 2001 года – В.), типа А (H1N1) – три случая», - сказала Альназарова.

При этом ежегодно регистрируется 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа, напомнила министр. По ее данным, с 1 сентября в стране зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона «отмечается снижение на 20%». Среди детей до 14 лет зарегистрировано 963 847 случаев ОРВИ.

«В общей заболеваемости ОРВИ в 66% случаях регистрируется среди детей 0-14 лет, взрослые – 34%. За последнюю неделю в республике зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и 13 случаев гриппа среди школьников. В эпидемический процесс больных ОРВИ вовлечено порядка 4% школьников от общего числа заболевших», - добавила Альназарова.

Вместе с тем в Казахстане против гриппа привито 2,1 млн человек. Министр напомнила, что вакцина «защищает от штаммов гриппа, актуальных для текущего эпидсезона, в том числе гриппа А». В то же время «в связи с сезонным подъемом» ОРВИ и гриппа усилена работа организаций ПМСП.

«На сегодня порядка 80% пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп получают лечение на амбулаторном уровне. Для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 995 мобильных бригад, 1 792 фильтр-кабинетов, в том числе для беременных и детей – 1 097. Экстренную медицинскую помощь предоставляют 1 618 бригад скорой медицинской помощи», - привела данные глава Минздрава.

Также, по ее словам, в инфекционных стационарах и инфекционных отделениях специализированных больниц развернуто 10 829 коек, с учетом 1 987 дополнительных резервных коек. По состоянию на 18 ноября, госпитализировано 8 239 человек, среди которых 1 430 взрослых и 6 809 детей. Занятость коек, по словам Альназаровой, составляет 76%.