Россия поддержала временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и подтвердили намерение продолжить усилия по урегулированию конфликта, сообщает Русская служба ВВС .

Путин поддержал идею Трампа о прекращении на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре Украины и дал такую команду военным. В заявлении Кремля также говорится, что «с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ».

«Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров о прекращении огня на море в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке», - отмечается также в заявлении Белого дома.

Также Путин анонсировал, что 19 марта состоится обмен пленными с Украиной – 175 на 175 человек.

По итогам телефонного разговора Трамп и Путин договорились «продолжить усилия по достижению украинского урегулирования» и с этой целью создадут совместные экспертные группы.

Спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам в Хельсинки, где он находится с визитом, что поддерживает предложение прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре, но отметил, что, несмотря на заявление Путина, Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру.

«Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну», - добавил он.

РБК пишет, что Трамп и Путин также затронули судьбу остающихся в Курской области подразделений ВСУ. Кремль заявил, что, в связи с обращением Трампа «сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права».